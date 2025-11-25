【11月25日 CGTN Japanese】2025国際人工知能科学者大会および中関村両院知能科学システム成果発表会が11月23日に北京で開催されました。大会は「AIがけん引する科学研究イノベーション」に焦点を当て、国内外の多分野の専門家が一堂に会し、人工知能が将来の科学技術発展に果たす重要な価値について議論しました。

会議では、「科学研究人材育成の全プロセスを支援する世界初の科学研究インテリジェントシステム」が正式に発表されました。このシステムの目標は若手科学者の成長過程における「欠かすことのできない共創パートナー」となることです。

このシステムは科学研究の全プロセスを貫くインテリジェント支援システムを構築し、文献調査、アイデアの構想、実験設計から論文執筆までの科学研究の全プロセスに深く組み込まれて、世界的に著名な科学者から教師、科学研究者までのデジタルツイン型インテリジェントエージェントを構築し、若手科学技術者の研究に寄り添って示唆と提案を与え、学生と共に成長していきます。

北京中関村学院の劉鉄岩院長は、「AIはネット上のあらゆる文献を調べることができ、要約を手助けすることができ、同時に学生たちが自分の観点をブラッシュアップするのを支援することができる」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

