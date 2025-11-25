この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月25日 AFP】イタリア東部アブルッツォ州キエーティ近郊の森の中で2021年から社会から隔絶した生活を送る外国人家族から子ども3人を引き離すという裁判所の判決が、司法の行き過ぎをめぐる議論が広がる中で、政治的な争点となっている。

伝統的な家族観を重視する極右政権を率いるジョルジャ・メローニ首相も本件を懸念していると報じられている。

この家族は、オーストラリア人のキャサリン・バーミンガムさんと英国人のネイサン・トレバリオンさんの夫婦と8歳の娘、6歳の双子の息子の5人構成。

近隣のラクイラの少年裁判所は20日、家の劣悪な衛生状態と、無許可で子どもたちに学校に通わずに家で勉強をする「ホームスクーリング」をさせていたことを理由に挙げ、この夫婦の親権を停止し、子どもたちと母親を保護施設に移送するよう命じた。

この判決を受け、インターネット上では裁判官に対する暴言や脅迫が相次ぎ、「森に住む家族を救え」という嘆願書には13万5000筆以上の署名が集まった。

極右政党「同盟」を率いるマッテオ・サルビーニ副首相は、裁判官の行動を「不道徳で、憂慮すべき、危険で、恥ずべき行為」と呼び、未成年者の「拉致」に等しいと批判。

「アブルッツォ州の裁判官とソーシャルワーカーの皆さん、迷惑をかけないでほしい」と述べ、司法改革の必要性を指摘した。

■「ストレスフリー」

夫婦は今月、国営イタリア放送協会（RAI）に対し、自分たちのライフスタイルは「ストレスフリー」で自然と調和していると主張し、森の中の家で子どもたちが「より健全に育っている」と語った。

RAIの家族の家の取材では、キッチンのまきストーブや、ぬいぐるみで埋め尽くされたカラフルな子ども用ベッド、そして家中に飾られたクリスマスの電飾が確認できた。

電気は太陽光パネルで賄い、トイレは微生物の働きを利用して排せつ物を分解し、肥料として再利用する「コンポストトイレ」で、屋外の小屋に設置されている。庭では、ロバ、馬、犬、猫、鶏、アヒルが自由に歩き回っていた。

バーミンガムさんはたどたどしいイタリア語でRAIに対し、「子どもたちは幸せで健康だ。私たちは自然に戻りたいだけで、何も悪いことをしていない」と語った。

だが、地元メディアによると、子どもたちは予防接種を受けておらず、学校にも通っていない。両親は地方自治体にホームスクーリングの申請もしていない。

教育省は24日午後、州の教育当局が「ホームスクーリングを通じて義務教育を修了する」ことがイタリアでは合法であることを確認したと発表した。

報道によると、昨年、子どの一人が毒キノコを食べて病院に搬送され、ソーシャルワーカーが呼び出されたことで問題が発覚したという。

裁判官の権力はイタリアで国民的議論となっている。メローニ首相の目玉となる司法改革案（裁判官と検察官のキャリア分離を含む）は来年、国民投票にかけられる予定だ。(c)AFP