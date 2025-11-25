【11月25日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領と中国の習近平国家主席が24日、電話で会談した。台湾有事をめぐる高市早苗首相の発言で日中関係が冷え込む中、習氏はトランプ氏に対して、台湾問題に関する中国の原則的な立場を改めて伝えた。

中国外務省によると、電話会談で習氏は、台湾の統一が「ファシズムと軍国主義」に対する米中共同戦の中で築かれた「戦後国際秩序の不可欠な部分」であると強調。「現在の状況を考慮すると、第二次世界大戦の勝利を共同で守ることがさらに重要だ」と述べた。

これに対しトランプ氏は「台湾問題が中国にとってどれほど重要であるかを理解している」と語ったという。

トランプ氏はSNSに投稿し、米中関係は「非常に強固だ」と称賛したが、台湾問題には触れなかった。

また、電話会談ではロシアによるウクライナ侵攻に関しても意見交換が行われた。

中国外務省によると、習氏は両国の停戦と和平合意に関する中国の支持を強調し、「各側が意見の相違を縮小し、公平で持続的かつ拘束力のある平和協定を早期に達成し、危機を根本から解決することを望む」と語った。(c)AFP