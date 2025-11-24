【11月24日 AFP】スーダンのアブドルファタハ・ブルハン国軍最高司令は23日、米国のアラブ・アフリカ問題担当上級顧問を務めるマサド・ボウロス氏が仲介者を代表して送った最新の停戦案は「これまでで最悪」だとし、政府として受け入れられないと述べた。

事務所が公開したビデオ演説でブルハン氏は、米国に加えてサウジアラビア、エジプト、アラブ首長国連邦（UAE）が参加する「クアッド」は、UAEがメンバーである限り「偏っている」と発言した。UAEは、準軍事組織「即応支援部隊（RSF）」に武器を供与していると広く批判されているが、UAEはこれを否定している。

ブルハン氏は、ボウロス氏がUAEの主張をなぞっていると非難。「クアッドは責任に無縁ではない。世界中がUAEによるスーダン国家への反乱勢力支援を目撃しているのだから」と述べた。

ブルハン氏率いる政府軍とムハンマド・ハムダン・ダガロ司令官率いるRSFとの交戦が2023年4月に開始してから、停戦仲介の試みは失敗に終わり、双方が決定的な軍事勝利を目指している。

軍が主導する統治評議会議長のトップで、事実上のスーダン統治者であるブルハン氏は、今月受け取った提案について、「軍を排除し、治安機関を解体し、民兵をそのまま残すものだ」と批判している。RSFは当時、この停戦案に同意したと表明していた。

先日、米国のドナルド・トランプ大統領は、サウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子の要請を受けてスーダンの内戦を終結させると誓った。ブルハン氏は、両首脳に感謝を示し、この取り組みを「誠実なもの」と歓迎した。

一方で仲介者に向けては「解決を望むなら、前向きな姿勢で、適切な方法で臨むべきだ」と呼びかけ、唯一受け入れ可能な和平案はRSFの全面撤退であり、特定地域に封じ込めることだと主張している。(c)AFP