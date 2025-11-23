この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月23日 AFP】台湾の映画賞「金馬奨」の授賞式が22日行われ、中国人俳優のファン・ビンビンが主演女優賞を受賞した。ファンは授賞式には出席せず、電話で受賞スピーチを行った。

出演した映画『母なる大地（Mother Bhumi）』（マレーシア）では、普段の華やかな役柄とではなく、夫を失った農業従事者で呪術師という女性を演じた。

ファンは「役について監督から『あなたの顔を壊してもいいですか』と尋ねられたのを覚えている。私はためらわずに『ファン・ビンビンは全力で挑む準備ができている』と答えた」と語った。

また「この役は単なる外見の変化ではなく、私とキャラクターの魂の深い共鳴だった。このキャラクターは私の成長を導き、女性に内在する強じんな力をより深く理解させてくれた」と述べ、「中国の映画製作者として、今後もさらなる突破口を開き、作品を通じてより大きな価値と深い意味を伝えていきたい」と続けた。

「X-Men」や「Iron Man」シリーズにも出演するスター俳優のファンだが、2018年の脱税事件以降、中国でのキャリアは停滞している。

2018年の授賞式で台湾の監督が受賞スピーチで独立を支持する発言をして以降、中国の監督や人気俳優は金馬奨を避けるようになったが、昨年は中国からのエントリーが過去最多となった。(c)AFP