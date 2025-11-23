この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月23日 AFP】25-26フィギュアスケートグランプリ（GP）シリーズ、第6戦フィンランディア杯は22日、フィンランド・ヘルシンキで行われ、女子シングルでは千葉百音、男子シングルでは鍵山優真の日本勢がそれぞれ優勝を飾り、ともに12月に名古屋で行われるGPファイナル進出を決めた。

千葉はこの日のフリースケーティング（FS）で5本の3回転ジャンプを成功させると、印象的なスピンとステップを披露し、合計217.22点でショートプログラム（SP）首位のアンバー・グレン（米国）を逆転した。

第3戦のスケートカナダに続く連勝を飾った千葉は、トップ成績でGPファイナルに臨む。

昨年のGPファイナル覇者であるグレンが合計213.41点で2位となり、SP6位だった松生理乃が合計193.21点で3位銅メダルを獲得した。

住吉りをんは合計178.26点で7位だった。

一方で鍵山は、ライバルたちがミスを重ねる中でSP3位から順位を上げ、第4戦NHK杯に続く優勝を果たした。

高難度のFSでの演技を披露した鍵山は4回転トーループでの転倒があったものの、SPでのミスを挽回して合計270.45点を記録した。

SP首位のアダム・シャオイムファ（フランス）は着氷の乱れが目立ち、合計256.89点で2位、合計253.61点でスティーブン・ゴゴレフ（カナダ）が3位に入った。

山本草太は合計238.45点で6位だった。(c)AFP