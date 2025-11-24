【11月24日 CGTN Japanese】中国北部にある内蒙古自治区の林業草原局の11月20日の発表によると、内蒙古では過去5年間で累計6688万ムー（約446万ヘクタール）の土地砂漠化防止作業が完了しました。この面積は中国全国の砂漠化防止面積の40％以上で、中国北部の重要な生態安全の防壁がさらに強固に築かれました。

内蒙古は中国で土地の荒野化や砂漠化が最も集中し被害が最も深刻な地域の一つです。バダインジャラン（巴丹吉林）、トングリ（騰格里）、ウランプハ（烏蘭布和）、クブチ（庫布其）の四大砂漠に加えて、ムウス（毛烏素）、フンサンダーク（渾善達克）、ホルチン（科爾沁）、フルンボイル（呼倫貝爾）の四大砂地が分布しており、環境保全は非常に困難です。

同自治区政府は山、川、森林、耕作地、湖、草原、砂地の一体的な保護と管理を総合的に計画して進めてきました。自治区レベルの砂漠化防止基金を設立し、公益団体との協力を強化し続けることで砂漠化防止と砂地修復を行い、砂漠化防止事業の奨励メカニズムの健全化などで、社会各分野の力を現地の砂漠対策事業に結集させています。

2024年に同自治区の森林被覆率が2021年比1.19ポイント増の21.98％に達しました。草原植生被覆率は45％以上、湿地面積は約7000万ムー（約467万ヘクタール）を維持するなどで、生態安全の防壁機能が強化され続けています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

