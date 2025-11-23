【11月23日 CGTN Japanese】中国が主導して制定した国際基準ISO 19599:2025「ニワトリの食肉処理の操作手順」がこのほど国際標準化機構(ISO)の公式サイトで正式に発表されました。同基準は中国が家禽（かきん）類の食肉処理分野で主導的に制定した初の国際基準であり、全世界の長年にわたるニワトリの食肉処理プロセスに関する統一的な国際基準の空白を埋めました。

同基準には、ニワトリの食肉処理プロセスにおける処理前の要求や操作手順、保存規範など全過程にわたる技術の詳細が規定されており、衛生条件、設備の要求、動物福祉なども含まれています。また、複数の国の専門家による論証により、同基準は「手順が規範化され、内容が科学的で、極めて大きな指導性と操作可能性を備えている」と認定されており、全世界の家禽類の食肉処理業界に対して中国のプランを提供しました。

同基準の制定は2年余りかかり、6回にわたる国際的専門家による技術検討を経て、最終投票の段階では18のISO正式メンバーから95％という高い賛成率を獲得して採択されました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

