【11月27日 東方新報】今年はインテル（Intel）が中国市場へ参入してからちょうど40周年にあたる。19日、重慶市（Chongqing）で「インテル技術革新・産業エコシステム大会」が開かれ、複数のインテル幹部が中国市場への見方を語り、中国での事業には長期的な成長機会があると強調した。

インテル中国区董事長の王稚聡（Wang Zhicong）氏は、40年の発展を経てインテルは中国で巨大な事業ネットワークを築き、現在の中国における長期的なパートナー企業は1万5000社を超えると述べた。王氏は「私たちは、中小型コンピューターからPCへ、イーサネットからインターネット・モバイルインターネットへ、そして今はPC、データセンター、IoT、インターネット、AIが一体化するまでの変化を見届けてきた」と語る。王氏によれば、中国のPC市場とクラウド市場はいずれも「1兆元（約22兆1310億円）規模」に向かっており、IoT分野ではスマート製造が同じく1兆元級の市場として成長しているという。

この日、陳立武（Lip-Bu Tan）CEOも中国語で演説し、インテルの中国進出40周年は大きな節目であり、AIの波が押し寄せる中、クライアントからデータセンター、エッジ計算まで、各分野のパートナーと協力を深め、新たな機会をともに切り開いていくと述べた。

インテル市場マーケティンググループ副総裁で中国区総経理の郭威（Guo Wei）氏は、「中国市場はデジタル化の波の中で世界をリードしている」と指摘。強固なデジタル基盤に支えられ、中国の消費者も産業分野も急速にスマート化へ進んでいると評価した。とくに近年の大きな変化として、個人の課題にも産業の課題にも応えるスマート化ソリューションが次々と実用化されている点を挙げた。

郭威氏は今後の中国市場について、インテルは「デジタル化・スマート化・融合化・グローバル化」の4つを主な方向性として進めていくと説明。既存市場を深く掘り下げる一方で、ロボティクスや消費者向けアプリケーションなど新分野にも進出し、さらにAI技術の各産業へのエンド・ツー・エンドの導入にも取り組むと述べた。(c)東方新報/AFPBB News

