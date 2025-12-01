【12月1日 People’s Daily】「彼は生涯勤勉に働き、かつての荒れ果てた土地を香しい緑のじゅうたんに変えた」。

ニュージーランドの社会活動家ルーイ・アリー（Rewi Alley）が伯父ジョージ・ホーグ（George Aylwin Hogg）に捧げたこの墓碑銘は、その生涯の核心を静かに示している。私はマーク・アルウィン・トーマス（Mark Aylwin Thomas）で、伯父の伝記『原上の草：ジョージ・ホーグの物語（Blades of Grass: The Story of George Aylwin Hogg）』を著した。アリーのこの一文には、伯父の生き方に対する深い敬意と重みが端的に表れている。

彼らは中国の抗日戦争の支援事業に身を捧げた重要な国際人だ。ルーイ・アリーらは「中国工業協力協会」を設立し、経済救国運動を展開した。アリーの簡潔な言葉は静かでありながら力強く、献身的に尽くしたジョージ・ホーグへの深い敬意に満ちていた。

初めてアリーの言葉を耳にしたのは1988年の春だった。それはアリーが逝去したばかりの時だった。私はジョージ・ホーグの親族代表として、初めて中国を訪れ、一連の盛大な記念行事に参加した。これはアリー氏を追悼するだけでなく、私の伯父ジョージ・ホーグへの深い思い出に満ちた追悼でもあった。

私は顔立ちが伯父に似ていたため、甘粛（Gansu）テレビ局が制作した映画『塞草青青（Saicao Qingqing）』で叔父本人を演じるよう招待された。その特別な経験を通じて、私は初めて、伯父と中国人民が戦火の中で結んだ強い絆と友情の重みを実感した。

英国に戻った後、私は伯父が残した手紙や報道記事の整理を始め、最終的に伝記を執筆した。今年は、中国人民抗日戦争・世界反ファシズム戦争勝利80周年、そして伯父の生誕110周年、逝去80周年に当たる。この伝記の中国語訳「原上の草：ジョージ・ホークの物語」が人民出版社より翻訳出版され、ロンドンブックフェアで正式に発表された。「原上の草」は、まさにルーイ・アリーが叔父に贈った墓碑銘の中の「芳草如茵（香しい若草のしとね）」というイメージに呼応している。私の心に最も深く刻まれたのは、叔父の中国人民への心からの敬意と慈しみ、そして理想への揺るぎない信念だった。

初めて中国を訪れてから37年の歳月が瞬く間に過ぎ去った。先日、私はジョージ・ホーグ親族訪問団の一員として再び中国を訪れ、彼の当時の足跡を辿った。上海から入国し、陝西省（Shaanxi）を経て甘粛省へと向かい、彼がこの地に刻んだ人生の軌跡を一路追い求めた。当時、叔父は誠実な心で中国の民衆の生活に溶け込み、心の中の人道主義の信念が、戦火の絶えなかったあの時代を照らしていたのである。

1938年2月、叔父が初めて上海に到着した時、日本軍の南下侵攻により、戦火が広がり、街には荒廃した光景が広がっていた。彼は当初2日間の短い滞在を計画していたが、中国人民の深い苦難を目の当たりにすると、毅然として残留を決意し、戦場記者として中国の実情を世界に伝えた。彼は、延安市（Yan’an）に深く入りこみ、周恩来（Zhou Enlai）、朱德（Zhu De）、聶栄臻（Nie Rongzhen）らを取材した最も初期の西洋人記者の一人であった。彼は中国人民と苦楽を分かち合い、運命を共にする非凡な道を歩み始めた。今回の訪中で、私たちは「上海宋慶齢学校」で子どもたちに伯父の物語を語り、彼の名前がより多くの中国の若者たちの心の中で温かい記憶となることを願った。

陝西省は、叔父の理想が根を下ろし、芽生えた地である。叔父は39年、ルーイ・アリーの推薦で、宝鶏市（Baoji）にあった「中国工業協力協会西北弁事処」に「外国人秘書」として赴任し、すぐに教育事業に身を投じ、協会のためにより多くの技術人材を育成することに尽力した。叔父は宝鶏市鳳県双石鋪にルーイ・アリーがジョセフ・ベイリー（近代中国で農林教育の基礎を築いた米国人）を記念して設立した「培黎学校」の校長を務め、自ら生徒たちにバスケットボールを教え、山歌（地元の農村歌）を歌い、英語を教えた。また中国共産党の地下党員であった聶長林（Nie Chamglin）の遺児4人を引き取り、慈父のような愛情を注いだ。

陝西省の旅程を終え、私たち一行は甘粛省に到着し、叔父が当時西遷（長征）した足跡を辿りながら、張掖市（Zhangye）山丹県へと徒歩で進んだ。足下の険しい山道は、すべて叔父と教職員や生徒たちが苦難の行軍をした道のりであった。44年の冬、戦況が緊迫する中、伯父は全校の教職員と生徒を率いて吹雪の華家嶺を越え、はるばる学校を山丹県に移転させ、ここで自ら「山丹培黎学校」を創設した。物資が乏しく厳しい環境の時代に、彼は細部に至るまで気を配り、教職員と生徒を率いて、レンガや瓦を一つずつ積み上げて校舎を建て、「手も頭も使って創造し分析する」という理念のもと、シルクロードの東端「河西回廊」に近代工業教育の種を蒔いた。

しかし、学校の発展が日増しに向上しているまさにその時、叔父はバスケットボールの活動中に足を負傷し、その後破傷風に感染し、最終的に病魔に打ち勝つことはできなかった。45年7月22日、叔父はわずか30歳で、彼が愛したこの地に永遠に眠ることとなった。臨終の際、彼は震える手で最後の言葉を書き記した、「私のすべてを培黎学校に捧げる」と。山丹県のアリーとホーグの陵墓で、私は長い間静かに座り、伝記の一節を叔父に向かってそっと読み聞かせた。まるで時空を超えて対話を交わしているかのような気持ちになった。

歳月は過ぎ去っても、叔父の精神は色あせることはない。今日「山丹培黎学校」は「培黎職業学院」に昇格し、輝かしい歴史と国際主義精神を継承する現代的な教育機関となり、叔父の未完成の事業を受け継ぎ、理想を抱く若者たちの世代を育成し続けている。叔父の母校であるオックスフォード大学（Oxford University）ワダム・カレッジは、彼の名を冠した奨学金を設立し、中国人学生を支援するとともに、中国から訪問してくる学者専用の「ジョージ・ホーグ・ルーム」を設けている。またオックスフォード大学の、多くの学生たちが山丹を訪れ、交流や学習を通じて、叔父の教育理念が現代に受け継がれていることを自ら体験している。

叔父の夢が中国で花開き、実を結んでいることを目の当たりにして、私の心は感動と敬慕で満たされた。彼は若くして世を去ったが、楽観的で粘り強く、無私の奉仕によって中国人民の信頼と敬愛を勝ち取った。彼は短い生涯で、英中国両国の人びとの間に理解と友情の橋を架け、時空を超えた精神的遺産を残した。

叔父の初心と想いを心に刻むため、私は彼のミドルネーム「アルウィン（Aylwin）」を受け継いだ。これは古い英国の名前で、「聡明な友」または「高潔な友」を意味する。これは私たちの血脈の継承であると同時に、信念の継承なのだ。叔父の物語は私に確信を与えてくれる。人種、信仰、文化的背景がどのように異なっていても、互いに尊重し合い、仁愛の心を持ち、共通の理想に向かって共に手を携えて前進すれば、たとえ生命が短く終わっても、非凡なことを成し遂げるには十分なのだと。叔父はその生涯をもってこの答えを書きしるした。そして私は、残りの人生をかけて、この精神を継承し続けたいと思っている。(c)People’s Daily /AFPBB News

