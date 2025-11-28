【11月28日 People’s Daily】上海南港埠頭では、ロールオン・ロールオフ貨物船（RO-RO船）が岸壁に停泊し、輸出されるEV車が「径予放行（簡略直接通関）」モードで、整然と船倉へ搬入されていた。上海税関管轄下の洋山税関の責任者は「このモードでは、企業は通関申告を必要とせず、直接通関自主申告書を記入するだけで、貨物を洋山特殊総合保税区へ搬出入することができ、通関効率が大幅に向上した」と説明する。

上海自由貿易試験区は、世界的な海運ハブの構築を目指し、国際中継積替え業務モードを最適化した。外国から積み出され洋山を経由して第三国に向かう貨物に対する検査を免除した結果、全体の作業時間が50%短縮され、洋山港における国際中継積替え貨物の比率は12.6%から18.6%に上昇した。これによって洋山港は「コンテナ港湾」のパフォーマンス世界ランキングで首位に躍り出た。また今年上半期には、約5万2000台の保税中継自動車が相乗り輸送（混載）方式で輸出され、物流コストが削減されたという。

近年、上海自由貿易試験区は、制度のトライアルや新たな道筋の模索を続け、「ゼロからイチ」への制度的ブレークスルーを継続的に追求し、制度型開放の着実な拡大に向けた「自由貿易試験区の経験」を提供してきた。試験区で試行された77のパイロット措置が全国で横展開され、より広範な範囲で制度型イノベーションの成果が共有される見込みだ。

データの国境を越えた流通の促進と規範化、デジタル技術の応用推進、データ公開・共有の拡大など、上海は、高水準のデジタル貿易ルールの先行的な実施に、いち早く取り組んでいる。 浦東新区にある「上海データ取引所」では「目に見えず手で触れることもできない」データ製品が企業の間でホットな議論のテーマになっている。

企業のより高精度なデータ取引のニーズをどう満足するのか？

上海データ取引所の李登高（Li Denggao）副総経理は、上海データ取引所は、国際的なデータ取引制度の整備と、システム内部に信頼性を組み込んだデータ取引履行の仕組みの構築、さらにルール体系の策定・公表を通じて、データ取引の基盤を整えつつあると説明している。今年上半期の上海データ取引所の取引金額は30億元（約651億9000万円）を超え、前年同期比50%以上増加したという。

データの国境を越えた安全で効率的な流通は、企業の国際化の歩みにかかわる。「臨港新片区データクロスボーダーサービスセンター」の電子大画面には、さまざまな分野の具体的なシナリオ別の操作ガイドがリアルタイムで表示されている。その中でも、スマートコネクテッドカーの分野の操作ガイドは、多国籍生産、グローバル研究開発・テスト、グローバルアフターサービス、中古車の国際取引などのシナリオに細分化されている。

「従来は業界視点でデータのクロスボーダー流通を捉えていたため、企業にとって的を射た対応が不十分だった。管理委員会では、国境を越えて流通する必要のあるデータ関連フィールドを抽出し、関連部門と連携してリストを作成することで、企業が直面する実際的な課題の解決に向けて、より適切な支援を行っている」、臨港新片区管理委員会・データ処の陸森（Lu Seng）処長はこのように述べている。

今年2月、臨港新片区管理委員会、上海市インターネット情報弁公室などの部門が連名で「上海自由貿易試験区におけるデータ出境ネガティブリスト（制限リスト）」を発表した。5月には、臨港新片区が「データ輸出操作ガイド」を公表した。

全国初の外資系合弁資産運用会社、初の外資単独出資の公募投資信託外を設立、「国際石油・ガス取引センター」の建設、初めての国際原油取引のクロスボーダー人民元デジタル決済の実現、非居住者へのM&Aローンの制限緩和に関する試験的実施の検討など、上海自由貿易試験区は金融開放の分野で数多くの「初」を成し遂げてきた。

そして「初」に続くのは、より広範で、より深い、より優れた革新的な探求である。多国籍企業のクロスボーダー資金プールの最適化、決済サービスの国際化の推進、自由貿易口座システムの機能の向上などが持続的に進められている。

「中国旅行」「中国ショッピング」の人気が続く中、入境時の支払いの利便性をどう最適化し向上させるか？

上海自由貿易試験区の制度革新の「試験場」を活用して、電子決済サービス「支付宝（アリペイ、Alipay）」で、「海外カードのアリペイ支払いとの紐付け」と「海外電子ウォレットの国内使用」という2つの便利なサービスソリューションを打ち出した。アリペイのアプリをダウンロードすれば、各種の国際銀行カードとの紐付けができ、また海外電子ウォレットで直接QRコード決済ができ、海外からの観光客の消費の利便性は一段と高まっている。

商務部自由貿易区・自由貿易港建設協調司の孟華婷（Meng Huating）司長は「関連部門と連携し、各地がその戦略的な立ち位置や産業の優位性、基盤条件を踏まえ『上海自由貿易試験区の経験』のコピーと横展開を積極的に支援していく」と表明した。(c)People’s Daily /AFPBB News

