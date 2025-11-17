この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月17日 AFP】男子テニスのシーズン最終戦、ATPファイナルズは16日、イタリア・トリノでシングルス決勝が行われ、大会第2シードのヤニック・シナー（イタリア）が7-6（7/4）、7-5で第1シードのカルロス・アルカラス（スペイン）を下し、地元の観客の前で波乱のシーズンを最高の形で締めくくった。

昨年、禁止物質のクロステボールに陽性反応を示したシナーは、今年3か月の資格停止処分を受けてシーズンの一部を失っていたが、テニスファン垂ぜんの一戦を制し、今季は全豪オープンとウィンブルドン選手権に続いて、シーズン最後の大会のタイトルを手にした。

この試合の結果、シナーは屋内ハードコートでの連勝を31に伸ばした。あと4勝で、ノバク・ジョコビッチ（セルビア）が2012年から15年にかけて記録したオープン化以降史上2位の記録に並ぶ。単独首位はジョン・マッケンローの47連勝となっている。

一方のアルカラスは今季8勝を挙げて、四大大会（グランドスラム）での優勝回数を通算6勝に伸ばした。また、今季はシナーといずれもトップレベルの大会で直接対決し、6戦4勝を記録している。さらに、シナーを抑えて年間世界ランキング1位も獲得している。(c)AFP