【11月15日 AFP】英国のウーリッジ刑事法院は14日、警察が「史上最も多くの犯行を重ねた性犯罪者の一人」と呼ぶ中国人の男に終身刑を言い渡した。

徐超（Chao Xu）被告（33）は、レイプ（男性器の女性器・肛門・口への故意の挿入）、挿入による暴行（男性器以外の身体の一部・その他の物の女性器・肛門への故意の挿入）、性的暴行（故意の性的接触）、盗撮、のぞき行為を含む性犯罪24件について有罪を認めた。

ロンドン警視庁によると、徐被告は少なくとも14年服役しなければ、仮釈放は認められないという。

徐被告は大学向けのビジネスイベントを主催する立場を利用して、女性たちに薬物を投与し、レイプしていた。

徐被告は、自宅マンション各所に設置された隠しカメラで、レイプや性的暴行する場面を撮影していた。

また、混雑するロンドン・ブリッジ駅などの公共の場で盗撮もしていた。

警察は、重度の性的暴行の被害者7人を特定したが、「犯罪の規模ははるかに大きく、盗撮の被害者は数百人に上る可能性が高い」と述べた。

ロンドン警視庁のルイス・サンダーソン刑事局長代理は徐被告について、「最も多くの犯行を重ねた性犯罪者の一人」だとの認識を示した。(c)AFP