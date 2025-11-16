【11月16日 CGTN Japanese】11月12日、中国南部に位置する広東省広州市初となる超大直径シールドトンネル「海珠湾トンネル」が正式に完成し、開通しました。このトンネルは全長4.35キロメートル、両側6車線で、シールド区間では直径15.07メートルという超大直径シールド機2台が採用されました。多数の革新的技術を応用し、珠江デルタ特有の上部が軟らかく、下部が硬いという複雑な地質的な難題を克服しました。珠江水域の複数の水路の下を無事通過し、国内で初めて、超大シールド工法による大規模な群杭のミリメートル単位での沈下制御に成功しました。

このトンネルの開通により、広州市の中心地区と広州南駅の間は約15分で行き来できるようになりました。これは、広州南駅の輸送能力を強化し、その中核的なハブ機能をさらに充実化し、広州の国際的な総合交通ハブとしての地位を強化し、広東・香港・マカオグレーターベイエリア（粤港澳大湾区）のインフラ相互接続レベルを高めるうえで、非常に重要な意味を持っています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

