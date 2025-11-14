この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月14日 AFP】米アマゾン創業者のジェフ・ベゾス氏が率いる米宇宙開発会社ブルー・オリジンは13日、火星を目指す米航空宇宙局（NASA）の二つの宇宙探査機を搭載した大型ロケット「ニューグレン」の打ち上げに成功、また、ブースターの回収にも成功するという画期的な成果を収めた。

ニューグレンの打ち上げは、地球と宇宙の両方での天候の影響で数日遅れたが、午後3時55分（日本時間14日午前5時55分）、ついに打ち上げられた。

98メートルのロケットは、NASAの二つの宇宙探査機を火星に送る任務を担っており、将来の火星探査に備え、火星の気候史を調査することを目指している。

ニューグレンの2回目の飛行で、ブルー・オリジンは再利用可能なブースターの回収に成功した。

フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地でブースターがプラットフォームに着陸すると、歓声が沸き起こった。これまで軌道級ロケットでこのような成果を達成していたのは、イーロン・マスク氏率いるスペースXだけだった。

ドナルド・トランプ大統領が最近再びNASAの長官に指名したマスク氏の盟友、ジャレド・アイザックマン氏は「本当にエキサイティングだった！」とXで述べ、ブルー・オリジンを祝福。スペースXの数人の関係者もライバルを称賛し、マスク氏自身も「おめでとう @JeffBezos と @BlueOrigin チーム！」とXに投稿した。(c)AFP/Chandan Khanna with Maggy Donaldson in New York