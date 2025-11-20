【11月20日 People’s Daily】「来る前は、ここには太陽とビーチしかないと思っていた」、ロシア人観光客アンドレイ（Andrei）さんは家族と共に海南省（Hainan）三亜市（Sanya）の海辺で数日過ごした後、市街地へ買い物に出かけた。ショッピングモールに入ると、「離島免税」の宣伝ポスターがアンドレイの興味を引いた。同行のガイドが「離島免税」は主に海南島を離れるが国境は越えない国内旅行者への優遇措置だと説明し、あなたのようにまもなく出国する国際旅行者には、別の優遇政策「離境退税（出国時税還付）」があると付け加えた。

「まだ他の優遇政策があるの」、アンドレイさんの興味はさらに高まった。彼は妻のために真珠のネックレスを選び、自分には以前から欲しかったスマートフォンを購入した。

会計の時に、店員が「購入額が200元（約4280円）以上になったで、『離境退税』が申請できる」と教えてくれた。

「離境退税」の対象、すなわち増値税（付加価値税の一種）還付の対象となる最低購入額は、今年4月に500元（約1万700円）から200元に引き下げられていた。

還付申請書を受け取ったアンドレイさんは、モール内の「即買即退（購入即還付）」集中還付カウンターへ案内された。

「お客様、今すぐ還付できますよ」、係員はそう言ってアンドレイさんのパスポートと還付申請書を受け取り、彼のクレジットカードで「与信承認」（後日旅客が免税条件を満たさなかった場合に備えた一時的な徴収枠確保処置）の手続きをした。そしてアンドレイさんに「2万元（約4万2800円）以下なら現金還付が可能です。キャッシュレス決済の支付宝（アリペイ、Alipay）や微信支付（ウィーチャットペイ、WeChat Pay）を使っての即時振込もできます」と説明した。

「今すぐに？」アンドレイさんは驚いた。還付方法を選び終えた直後、彼のスマホ画面には還付金の入金通知が表示された。

「還付プロセスはコーヒーを一杯飲むよりも速いね」、たった今「稼いだ」還付金を手に、アンドレイさんは振り返って海南特産のココナッツキャンディを数箱購入し、「素晴らしい！ 『割引の上の割引』をもらったみたいだ！」と感想を述べた。

アンドレイさんの買い物体験は、海南島のインバウンド観光における新たなトレンドを映し出している。海南島では85か国の国籍保有者がビザなしで入国でき、より多くの外国人観光客が、これまでのリゾート・観光地から生活の息吹あふれる路地裏へと足を運び、より多様な消費シーンを探求している。

三亜市旅游発展局党委員会の呉小琳（Wu Xiaolin）書記は「簡便な税還付サービスは、旅行者にとって非常に大きな魅力だ。三亜を訪れるインバウンド旅行者のうち、個人旅行客の割合は約50%に達している。彼らはより若く、滞在期間が長く、個性的で深みのある文化体験や生活体験を強く望んでいる。『即買即退（購入即還付）』やモバイル決済の利便性向上といった施策は、消費のボトルネックを解消している」と説明する。

数日後、三亜鳳凰国際空港（Sanya Phoenix International Airport）で、アンドレイさんは税関の確認窓口で最終手続きを行った。税関職員がシステムに証明書番号を入力すると、旅行者情報と購入商品が画面に表示され、確認から承認スタンプまでの全手の手続きが2分もかからなかった。

「多言語ガイドの普及や、スマート監督管理システムの導入などの措置を通じて、通関プロセスを継続的に最適化し、海外からの観光客によりスムーズな旅行体験を提供していまる」、海口税関の責任者はこう語った。

「買い物時の『税還付対象最低購入額の引き下げ』から、ショッピングモールでの『即買即退』、そして空港での『スマート確認』まで、どのプロセスも親切で効率的だ」、アンドレイさんはこの旅の便利さを存分に実感した。

外国人観光客の楽しい体験の背景には、海南島の国際的なアクセスの良さと入国利便化政策の継続的な改善の努力がある。今年上半期、三亜鳳凰国際空港の出入境ゲートでのビザ免除政策による入国旅客は延べ20万8000人を超え、入国者総数の88.54%を占めた。海南省全体では、上半期のインバウンド宿泊旅行者数は延べ65万2900人に達し、前年同期比31.7%増加した。

空港ターミナルの窓の外には、三亜のきらめく夜景が広がっている。アンドレイさんは妻に言った、「旅先の魅力は、とかくこういう細かいところに宿るものだね。次回はもう数日長く海南島に滞在しようよ」と。(c)People’s Daily /AFPBB News

