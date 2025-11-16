【11月16日 東方新報】ここ数年、ゲーム業界の報告書や上場企業の決算資料で「ロングランゲーム」という言葉をよく耳にするようになった。長く支持されるこれらのタイトルを支えているのが、IP（知的財産）の継続的な運営と深い育成だ。

ゲームデータ分析機関・伽馬データが発表した「2025中国デジタルエンターテインメント産業IP発展報告」によると、2025年の中国ゲームIP市場の実際の売上高は2753億9000万元（約5兆9508億円）に達し、前年比約2%の成長が見込まれている。そのうち、オリジナルIPが49.2%、海外から導入されたIPが43.6％を占める。伽馬データの王旭（Wang Xu）チーフアナリストは「オリジナルIPと導入（ライセンス）IPを合わせて9割以上を占めていることから、国内の創作と海外IP導入の両路線がともに実績ある戦略であることが分かる」と述べる。現在、業界では「クラシックIPの多層的な再開発」「ゲーム性を軸にしたIPマトリクスの構築」「IP×ミニゲームという新たな成長領域」の三つが注目されている。

すでに競争が激化し、ユーザーの注目が分散する中で、IPの構築はゲームにとって不可欠な要素となっている。感情的価値を中心とするIP消費は、ゲーム業界に新しいビジネスロジックとユーザーとのつながり方をもたらした。

中国産ゲームの代表例である『王者栄耀（Honor of Kings）』は、リリースから10年を迎えた今、国内版のDAU（1日あたりのアクティブユーザー数）が1億3900万人、世界版のMAU（1か月あたりのアクティブユーザー数）が2億6000万人を超えた。ブランド責任者の盧科岩（Lu Keyan）氏は「2016年から海外展開を始め、文化的な違いや競争の壁を乗り越えるために多面的な戦略調整を続けてきた」と語る。

同社は、文化適応のために「共感できる要素の発掘」と「現地文化との融合」を同時に進めてきた。たとえば詩人・李白（Li Bai）のスキン「詩剣行」は水墨画調のデザインで自由な精神を表現し、世界的な共感を呼んだ。また、ブラジル版では戦国時代の趙の武将・廉頗（Lian Po）をレスラー姿にしたスキンや現地文化を取り入れた新キャラ「ルアナ」を追加し、親近感を高めている。翻訳や物語の分かりやすさにもこだわり、プレイヤーが文化的な壁を感じにくい設計を目指している。

盧氏は「いまや『王者栄耀』は若者文化の中心地になっている」と語る。今後は、文化表現・コンテンツ革新・技術改革の3つを軸に、新たなプラットフォームとして進化を続け、音楽・映画・ファッション・スポーツ・観光など他分野とのコラボレーションを強化していく方針だ。

業界では、「これからのIP競争は単なるコンテンツの魅力ではなく、ユーザーとの深い感情的つながりを築く力にかかっている」と指摘されている。そのためには、心を動かす精神的な核、共感できる価値観、そして長く寄り添う存在感が必要だという。

対戦型ゲームよりも「育てる・寄り添う」感覚が強い経営シミュレーションゲームは、まさにこの要素を活かせるジャンルだ。代表的な例が、中国風の田園経営ゲーム『桃源深处有人家』である。水墨画調の美しいビジュアルと心温まる物語で人気を集め、リリースから2年経った今も高い人気を維持している。関連グッズも好調で、IPの世界観がプレイヤーの日常にも浸透している。

同作の開発元・蘇州五十一区スタジオのCEO・葉田（Ye Tian）氏は「私たちは日常の中の温かい瞬間を大切にしている」と語る。チームは蘇州市（Suzhou）の斜塘老街で耳にした評弾（伝統音楽）に感動し、その場面をゲームに取り入れた。また、大雪の中で家族が春節（旧正月、Lunar New Year）番組を見ながら過ごす記憶をもとに、ゲーム内でも年越しイベントを再現し、プレイヤー同士が花火を見ながらカウントダウンできる仕掛けを作ったという。

さらに、近年資本市場でも注目されている「谷子（グッズ）経済」は、IPの価値がどのように拡張されているかを示す好例だ。アニメ・ゲーム・小説・漫画などを中心に展開するグッズ消費市場は急成長しており、現在その市場規模は1兆元（約21兆6088億円）を超える。販売上位20のIPのうち、半数以上がゲーム関連というデータもある。ゲームが若者文化と消費の入り口として強い影響力を持っていることが分かる。

今後のIPエコシステムの持続的な発展に向け、中国音像与数字出版協会（中国オーディオビデオとデジタル出版協会）の敖然（Ao Ran）副会長は三つの方向性を提案する。第一に「IPライセンス」から「感情基盤」への戦略転換。第二に「オンラインの共感とオフライン体験」を融合させた全方位型の体験構築。第三に、価値を再定義し、開かれた共生型のIPユニバースを形成することだ。相互に支え合う「IP群」によって、価値の連鎖と拡張を実現していくという。(c)東方新報/AFPBB News

