【11月15日 CGTN Japanese】中国建設銀行は11月11日、2025年金鶏百花映画祭金鶏映画市場の開幕式において、中国銀聯（ユニオンペイ）、大麦娯楽HDと共同で発行する「ドラゴンカード・ドラゴンマーク映画クレジットカード」を発表しました。中央宣伝部映画局、中国建設銀行、中国銀聯、大麦娯楽HDなどの責任者らが式典に出席し、カード会員代表に初のカードを授与しました。

このカードは映画消費の促進を目的とし、カードのデザインには名作映画に付与される映画上映許可証の「ドラゴンマーク」のイメージが取り入れられています。映画チケットを「1枚買うともう1枚無料」の特典に加え、飲食用金券、商業エリアのクーポン券など複数の生活特典が付与され、カード会員が映画鑑賞に加え美食や消費を楽しむことで、多様化された消費エコシステムの構築を支援すると期待されています。ドラゴンカードの登場は、「映画プラス」による異業種コラボレーションの新たな革新への模索として、映画消費に金融面の新たな活力を注入するとみられています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

