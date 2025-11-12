この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月12日 AFP】トルコの軍用輸送機が11日午後、ジョージアで墜落し、搭乗していた20人全員が死亡した。トルコ国防省が12日、発表した。輸送機はアゼルバイジャンから戻るために移動していた。

輸送機は11日午後、アゼルバイジャン西部のギャンジャ国際空港を離陸し、ジョージア東部の国境付近で墜落した。国防省によると、乗組員を含む20人が搭乗していた。

トルコのヤシャル・ギュレル国防相はX（旧ツイッター）に20人の写真を投稿し、「われわれの英雄的な同志たちは、2025年11月11日、アゼルバイジャンからトルコに戻るために離陸したC130軍用輸送機の墜落により殉職した」と記した。

トルコ側は事故の原因を明らかにしていないが、目撃者が撮影した映像には、輸送機が複数の破片とともに横向きに回転しながら落下する様子が映っていた。アゼルバイジャンのメディアが動画を公開している。

ジョージア内務省によると、墜落現場はアゼルバイジャンとの国境から「約5キロ」のシグナギ周辺と確認された。

ジョージアの航空交通管制当局は、輸送機が「遭難信号を送信することなく」同国の空域に入った直後にレーダーから消え、緊急サービスから墜落の通報を受けたと説明した。

C130輸送機「ハーキュリーズ」は、米ロッキード・マーチン社製。(c)AFP