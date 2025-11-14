【11月14日 CGTN Japanese】中国商務部の王文涛部長は11月11日、ドイツのカテリーナ・ライヒェ経済・エネルギー相とビデオ会談を行い、中国とドイツ、中国と欧州の経済貿易に関する問題について意見交換を行いました。

王部長は、「中国とドイツの経済貿易関係は安定して前進し、さまざまな分野における実務的な協力が引き続き進んでいる。中国はハイレベルの対外開放政策を断固として推進し、ドイツ企業を含む外資企業に絶えず発展の機会をもたらしていく」と述べました。

王部長はまた、半導体メーカーのネクスペリア問題の根源は企業の内部問題に対するオランダ政府の不当な介入であり、世界の半導体サプライチェーンの混乱と動揺をもたらした責任はオランダ側にあると強調した上で、「中国は責任ある態度で最大限の努力を払い、条件を満たす輸出に対して免除措置を取ることで、短期的に世界の産業とサプライチェーンへの圧力を緩和した。だが、世界の半導体サプライチェーンの長期的な安定を確保するためには、オランダ側が建設的な態度を示し、実際の行動を取る必要がある。ドイツが積極的な役割を果たし、オランダ政府に対して、速やかに実際の行動を起こして誤ったやり方を是正し、関連措置を撤廃し、問題の早期解決を推進するよう促すことを期待している」と語りました。

カテリーナ・ライヒェ経済・エネルギー相は、ドイツは中国との対話と交流を強化し、互恵協力関係をさらに深め、両国間の貿易のよりバランスの取れた持続可能な発展を推進したいと述べた上で、ドイツはネクスペリア問題に強い関心を寄せており、引き続きオランダ側とのコミュニケーションを強化していきたいとの考えを示しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

