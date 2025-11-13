【11月13日 CGTN Japanese】中国有人宇宙飛行プロジェクト弁公室によると、有人宇宙船「神舟20号」の帰還任務が延期された後、同プロジェクトの担当者は、「命を最優先し安全を第一に」との原則に基づき、直ちに緊急対応策と措置を講じたとのことです。「神舟20号」の全面的なシミュレーション分析や実験、安全性評価を組織的に進め、「神舟20号」の宇宙飛行士の帰還実施計画を検討しました。各システムは作業プロセスに厳格に従って各種テストと連動の調整テストを進めており、主要部品状態のアセスメントとクオリティーの確認を組織的に実施しています。一方、着陸場では、「神舟20号」の宇宙飛行士帰還に向けた総合訓練が実施されています。各作業は計画通り順調に進んでいるとのことです。

宇宙ステーション複合体の状態は目下正常であり、宇宙飛行士2グループの軌道上滞在をサポートする能力を備えています。「神舟20号」の宇宙飛行士の仕事と生活は正常であり、「神舟21号」の宇宙飛行士と共に軌道上で科学実験（試験）を共同で実施しているとのことです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

