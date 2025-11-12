この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月12日 AFP】スイス・ジュネーブで11日に行われた宝飾品の競売で、「メロンブルー」と呼ばれる9.51カラットのファンシー・ビビッド・ブルーダイヤモンドが2052万5000スイスフラン（約39億円）で落札された。米国の美術品収集家で、バニー・メロンとしても知られるレイチェル・ランバート・メロン氏がかつて所有していた。

このダイヤはクリスティーズがジュネーブで開催したオークション「マグニフィセント・ジュエルズ」に出品されたもので、予想落札価格は1600万～2400万フラン（約31億～46億円）とされていた。

競売を担当したクリスティーズのラフル・カダキア氏は、この価格について「歴史ある希少な宝石に対する、収集家の間での特別な関心の高さを示すものだ」と述べた。

蛇をかたどった指輪にセットされたメロンブルーは、園芸家で慈善家、美術品収集家として知られるメロン氏の所有物だった。

内部に欠陥のない「インターナリー・フローレス」と評価されているこのダイヤが公に姿を見せたのは2014年が最後で、メロン氏の死去後にニューヨークで行われた競売で3200万ドル（約49億円）以上で落札されていた。

ただ、今回の落札価格については予想を下回ったとの見方もある。欧州最大の宝石商「77ダイヤモンズ」のトビアス・コーミンド社長は、「地政学的な緊張や、中国経済の低迷で多くの通常の買い手が参加を控えたことで、会場は慎重な雰囲気に包まれていた」との見解を示した。(c)AFP