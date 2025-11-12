この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月12日 AFP】ドナルド・トランプ米大統領（共和党）は11日、退役軍人を追悼する年次式典での演説で、米史上最長の政府機関の一部閉鎖をめぐり、ライバルである民主党に勝利したと宣言した。

トランプ氏は、議会の膠着状態に終止符を打つ妥協案の採決で、民主党上院議員8人が造反し、賛成に回った点を強調。

アーリントン国立墓地で行われた退役軍人の日の式典で、聴衆の中に共和党のマイク・ジョンソン下院議長を見つけると、「おめでとう。非常に大きな勝利だ」「われわれは国を開放している。決して閉鎖されるべきではなかった」と述べた。

政府機関の一部閉鎖により、連邦職員が100万人無給となり、ホリデーシーズンを前に航空便が混乱し、低所得世帯への食料品購入支援が脅かされている。

民主党上院議員8人が造反し、2026年1月までの連邦政府予算を賄うつなぎ予算案を採決で賛成に回った。この法案は12日に下院で採決され、政府機関の一部閉鎖は14日までに解除される可能性がある。

だが、上院議員8人の造反により民主党は分裂。多くの幹部は、政府機関の一部閉鎖をめぐる論争の中心だった医療保険制度（オバマケア）への補助延長を待つべきだったと主張している。

民主党は数日前に3州の選挙で勝利を祝ったばかりだった。

トランプ氏は10日、民主党が主張していた政府機関の一部閉鎖中に行った連邦職員の解雇を撤回するという合意条件を順守すると述べた。(c)AFP