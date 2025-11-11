【11月11日 CGTN Japanese】中国サイバー空間研究院の主導で編さんされた青書『中国インターネット発展報告2025』および『世界インターネット発展報告2025』が11月8日、2025年世界インターネット大会烏鎮サミットで正式に発表されました。同青書は2017年以降、9年連続で世界に向けて発表されており、世界インターネット大会における重要な理論および実践の研究成果として、インターネット発展の新たな進展と成果を示し、国内外から大きな注目を集めています。

報告によると、2025年6月時点で中国の固定ブロードバンド加入件数6億8400万件に達し、5G基地局は累計で455万局、5G携帯電話ユーザー数は11億1800万件に上りました。中国は既に世界最大の人工知能関連特許の保有国となり、その比率は全体の60％に達しています。また、6G特許出願数は世界全体の約40.3％を占め、首位につけています。さらに、中国は12年連続で世界最大の電子商取引（EC）小売市場となっています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

