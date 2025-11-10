【11月10日 CGTN Japanese】ジョージア公共放送の現地時間11月6日の報道によると、同国のコバヒゼ首相はこのほど上海で開催中の第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）の会場を訪れた際、「対中輸出を拡大し、二国間貿易関係をさらに強化することはジョージアにとって極めて重要だ」と述べました。

コバヒゼ首相はジョージアの国家パビリオンを視察した後に記者団に対して、「対中輸出を拡大し、二国間の貿易関係をさらに幅広く強化することは、我々にとって極めて重要だ。こうした状況があり、今回の出展は我々にとって大きな意義がある」と述べました。

コバヒゼ首相はまた、「輸入博のジョージアパビリオンを視察した。29種類のジョージアの商品が展示されていた。対中輸出の増加と拡大、二国間貿易関係の深化の継続は我々にとって極めて重要だ」と強調した上で、「出展したジョージア企業家との交流も行った。彼らは、中国企業がより多くのジョージア製品を輸入しようと関心を日増しに強めていると説明した。このことはジョージアの経済発展に大きく貢献することになる。今後も中国市場への進出にさらに力を入れていく」と表明しました。（c)CGTN Japanese/AFPBB News

