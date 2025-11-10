この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月10日 AFP】スイスの高級時計メーカー、パテック・フィリップの腕時計「Ref.1518」が週末、1419万スイスフラン（約27億円）で落札された。競売会社フィリップスが9日に発表した。

落札されたのは、1943年に製造されたステンレススチール製の「Ref.1518」。この時計は2016年にも1100万フラン（約21億円）で落札されており、今回はその記録を更新した。

「Ref.1518」は1941年に発表されたモデルで、世界で初めて永久カレンダーを搭載した腕時計として知られる。ステンレススチール製の個体は4本のみ確認されており、その希少性からゴールド製モデルよりも人気が高い。

2016年の落札価格は当時の史上最高額を記録したが、2017年に米俳優ポール・ニューマンさんが愛用していたロレックス「コスモグラフ・デイトナ」が1780万ドル（約27億円）で落札され、記録を塗り替えた。

現在の史上最高額は、2019年にパテック・フィリップ製「グランドマスター・チャイム」が3100万ドル（約48億円）で落札したものとなっている。(c)AFP