【11月9日 CGTN Japanese】「2025年ロンドン・ワールド・トラベル・マーケット（WTM）」が11月4日、ロンドン・エクセル展覧会センターで開幕しました。会期は3日間です。中国国家電影局と中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）が主催する「映画で巡る中国」イベントが中国パビリオンに登場し、世界で話題の映画をテーマに、「映画プラス観光」の革新的なスタイルで、中国各地の豊かな観光資源を世界の来場者に紹介しています。

会場には、中国駐英国大使館の王起公使をはじめ、英国政府観光庁パートナーシップディレクターのルイーズ・ブライス氏、ロンドンWTMディレクターのヒスティ氏など、国内外の政財界・文化観光業界から100人を超える関係者が出席しました。

イベントでは、近年世界的にヒットした中国映画を題材に、映像を通じて海外の来場者に没入型の文化・観光体験を提供し、中国各地の自然の美しさや多彩な文化を紹介しています。会場では多くの来場者が写真撮影や交流を楽しみました。

英国政府観光庁のブライス氏は、「過去2回中国を訪れたことがあるが、その壮大な風景と深い文化に強い感銘を受けた」と語り、「旅の魅力は観光だけでなく、人と人とのつながりを理解し、共感することにある。その点で、映画と旅行には共通するものがある」と述べました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News