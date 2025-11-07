【11月7日 AFP】米ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）のダラス・カウボーイズは6日、DEマーショーン・ニーランド選手（24）が死去したと発表した。

ニーランド選手はカウボーイズ入団2年目を迎えており、3日に行われたアリゾナ・カーディナルス戦ではNFLで初のタッチダウンを記録していた。

テキサス州のフリスコ警察は、ニーランド選手は5日夜、車両追跡と複数の機関による捜索後、自ら命を絶ったと見られていると発表した。

ニーランド選手の車両は事故を起こしているのが発見され、現場から徒歩で逃走したと考えられている。捜索の中で当局は、ニーランド選手が「自殺の意向を示していた」との情報を得ていた。遺体は6日未明に発見された。

ニーランド選手は2024年のドラフトでカウボーイズから2巡目指名を受け、昨季は1試合の先発出場を含む11試合でプレー。今季はここまで7試合に出場していた。

カウボーイズは「マーショーン・ニーランドが今朝、悲劇的に亡くなったことを、深い悲しみとともにお知らせします」「マーショーンはチームメイトとして、また組織の大切な一員として愛されていました。彼の恋人カタリナさんとご家族に、心よりお悔やみ申し上げます」との声明を発表した。(c)AFP