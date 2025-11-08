【11月8日 CGTN Japanese】中国のロボット産業は先ごろから連続して新たな進展を遂げています。世界初のエンボディドAIロボットによる実機強化学習技術（経験から意思決定を学習するロボット向けAI技術）が工業生産ラインに正式に導入され、初の全天候型人型ロボットが発表されました。また中国の産業用ロボット生産量は、年初から第3四半期（1～9月）に前年の通年生産量を上回り、産業用ロボットの輸出は54.9%増加しました。中国のロボット産業は質の高い発展の新たな段階に入っています。

世界初のエンボディドAIロボットの実機強化学習技術は11月3日、上海の日常的な工業生産ラインで正式に応用を開始しました。この技術により、ロボットが新しいスキルを習得するのにわずか10数分しかかからず、動作性能は終始低下せず安定性を保証するとともに、100%のタスク完了率を実現しています。

IP66（防塵・防水性能を示す国際規格）の機能を備え、全天候型屋外作業に対応可能な初の人型ロボットも先ごろ発表され、複雑な環境での作業におけるボトルネックを克服しました。最も重要な技術は、IP66レベルに達する筐体全体の防水防塵能力です。マイナス20度からマイナス55度の広範な温度範囲での動作に対応することで、乾燥した工場と屋外の雨天・低温冷蔵庫と高温工場をシームレスに連結し、「全天候・全時間帯・全シーン」の連続作業を実現しました。

最新のデータによると、中国ロボット業界の売上高は第3四半期までに前年同期比29.5%増となり、全国の産業用ロボット生産量は59万5000台に達し、前年通年の生産量を上回りました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

