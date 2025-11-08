【11月8日 CGTN Japanese】中国国務院弁公庁は11月4日、2026年の年間祝日スケジュールを発表しました。2026年の春節（旧正月）休暇は、2月15日から23日までの9日間となります。この発表後30分も経たないうちに、主要旅行サイトでは、元旦期間と春節期間の鉄道チケットと国際線航空券の検索数が瞬時に倍増し、今も上昇しています。

2026年の春節連休は例年より1日長くなり、これがより多くの旅行需要を喚起しています。2024年に改正された「全国祝祭日・記念日休暇実施弁法」に基づき、2025年1月1日から春節休暇が1日追加されたためです。2026年春節期間中の航空券予約数は、現時点で2025年同期比63%増加しています。

検索数から見ると、春節期間中の中国国内人気旅行先は依然として海南省三亜、雲南省大理、黒竜江省ハルビン、海南省海口、雲南省西双版納（シーサンパンナ）などの観光都市です。一方海外旅行先では、ドイツのベルリン、オーストラリアのメルボルンなどが比較的人気を集めています。

専門家は、連休が長くなることでピーク時を避けた分散型旅行が促進され、休暇中の旅行者数もさらに増え、1日当たりの旅客数がバランス良く推移し、移動もより快適なものになると予想しています。春節期間全体の移動・旅行者数は、いずれも過去最高を更新する見込みです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

