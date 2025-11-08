【11月8日 CGTN Japanese】第8回中国国際輸入博覧会（輸入博）が11月5日、上海で開幕しました。今年の輸入博期間中には、世界トップ10にランクインする産業電気企業や、四大穀物商社など、業界をリードする大手企業、細分化された分野の数多くのリーディングカンパニーなどがそろって出展し、新製品、新技術、新サービスを含めた461カテゴリーの最新成果が展示されています。

体重管理は多くの人が関心を寄せる分野です。今回の輸入博では、数多くの国際的に有名なブランドが最新の体重管理関連製品と技術を携えて登場し、消費者により科学的で効果的な解決策を提供しています。

輸入博で展示されている胃内バルーン製品は、胃の内部の一定の空間を占めることで食欲を抑制する効果が得られるものです。

世界最大級の医療機器メーカーの一つであるボストン・サイエンティフィック中国地区の医学部上級ディレクター曽治宇氏は、「これは、内視鏡を通じて患者の口腔から胃の中に送り込まれ、接続されたカテーテルを通じて約500ミリリットルの生理食塩水を注入し、胃内で膨らませる装置である。バルーンが胃の内部空間の大部分を占めることで、患者の食事量を減らし、胃の排空（消化器官から内容物が排出される生理的な動き）を遅らせ、満腹感を増し、最終的に減量の効果を達成するものだ」と紹介しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

