【11月13日 People’s Daily】「このスマートウォッチの特徴は、血圧異常時に自動で警告を発することです」「お客様がウォッチのワンタッチ簡易健康チェック機能の操作手順を尋ねたら、・・・と答えてください」

午前9時、湖南省（Hunan）長沙市（Changsha）のショッピングセンター「万象城」に出店している中国通信機器大手「華為技術（ファーウェイ、Huawei）」の展示販売店舗「フアーウェイ・スマートライフ館」の朝礼で、販売員の呉倩（Wu Qian）さんが、他のスタッフといっしょに、消費者が商品を選ぶ場面を想定したスマートウォッチの「運動・健康モニタリング機能」の応対パターンを繰り返し模擬練習していた。

朝礼が終わるとすぐに地区マネージャーから呉さんに電話が入り「ウォッチの幾つか、特に血圧モニタリング機能付きのモデルは在庫が少ないので、もっと仕入れを増やさないと」と言われた。

仕入れの忙しさは、中国が推進する「消費財買い替え支援政策」の効果と「健康志向の消費のアップグレード現象」と密接に関連している。スマートウォッチとスマートバンドだけで、この店舗は6月に400個以上を販売した。



「このスポーツリストバンドは何年も使っているから、新品に替えたい。バッテリー持ちが良くて、機能が多いものがいい」、中年夫婦が店を訪れ、夫の王宇程（Wang Yucheng）さんがリストバンドやスマートウォッチを手に取り、一つずつ試着していた。妻は妻で、様々な色のベルトを見比べ、自分の服装スタイルに合うものを探していた。

「あなた、時々寝つきが悪いから、この睡眠モニタリング機能は良さそうね」「二人で運動する時、このウォッチなら運動時間や消費カロリーも記録できるよ」、夫婦は話し合いながら、ウォッチの機能をいろいろと試していた。

「このウォッチの健康・運動機能は良いね。補助金適用後の価格はいくら？」、王宇程さんが店員に尋ねた。

「白色の合成皮革ベルトモデルの定価は1688元（約3万6241円）です。お客様のご使用中のスマートバンドの減価償却後の下取り価格が約200元（約4294円）、店頭値引きが400元（約8588円）、国の補助でさらに15%オフとなり、最終価格は924.8元（約1万9855円）です」と店員が電卓で計算した。

「店頭値引きと国の補助も重なって、とてもお得だ」、王さんはうなずき、ペアモデルを購入することに決めた。

少し離れたところでは、客の陳暁（Chen Xiao）さんが新型ウォッチを試していた。「ネットで紹介されているパラメーターは抽象的すぎるから、実際に試してみないと自分に合うかどうか分からない。国の補助と店頭値引きで数百元（1元は約21.47円）は節約できるし、特に心拍変動（HRV）や血中酸素飽和度をモニタリングする機能は、フィットネスにぴったりだ」と話す。

店員が陳さんの対応を終えると、今度は劉明（Liu Ming）さんが父親を連れてやって来た。「父が高血圧で、何かおすすめモデルはありますか？」、店員はウォッチで血圧を測る手順を実演し、「家族位置情報」機能と通話機能を説明した。着用者の血圧が異常値を示した時、スマートウォッチが緊急連絡先に連絡を取る機能だ。劉さんは「このウォッチは動く『健康管理士』のようなものだね」と感嘆した。

消費財の買い替え支援政策が効果を発揮するにつれ、このような光景が中国各地の小売店で頻繁に見られるようになった。小さなスマートウェアラブルデバイスは、消費のアップグレードを観察するもう一つのユニークな窓口となりつつある。

今年、スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ・スマートバンドなどのデジタル製品が買い替え補助支援の対象に加わり、関連製品の販売を後押ししている。年初来、6900万人を超える消費者が7400万点以上のデジタル製品を購入した。

「消費者は健康モニタリング機能をますます重視するようになっている。以前、お客はバッテリーの持続時間と価格を気にしたが、今は血圧、血中酸素モニタリングなどの機能も尋ねるようになった。私たちは関連する知識を学び直さなければならない。お客に私たちの説明能力を疑われてはいけないからだ」、長年この業界で働く呉さんはこう語る。

現在、この店では週に2回、専門トレーニングが追加され、内容はパラメーターの暗記から健康データの解釈へと移行しているという。



サービスが進化するなら、製品も進化しなければならない。現在、1000元（約2万1470円）以下のスマートウェアラブルデバイスの多くは基本的な運動ニーズを満たすことができるが、より高価な機種では「健康管理」に焦点を当てている。エントリーモデルであれハイエンドモデルであれ、運動と健康モニタリング機能が搭載されており、一部のメーカーは医療機関と連携してモニタリング精度を向上させ、消費者が迅速に健康状態を把握できるようにしている。

中国消費者の消費マインドは変化し、メーカーの製品とサービスは絶えずアップグレードしている。小さなスマートウォッチが、中国の消費の新たな変化を映し出している。

「予約がさらに2件追加された」、閉店前、新しい注文がシステムに表示され、呉さんは急いで本社に仕入れ量の増加を申請した。(c)People’s Daily /AFPBB News

