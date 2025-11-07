【11月7日 CGTN Japanese】米国のテクノロジー評論家、著述家、Wired誌創刊編集長でコラムニストのケビン・ケリー氏はこのほど中国中央広播電視総台(チャイナ・メディア・グループ/CMG)の単独インタビューを受けた際、「中国の多くの研究チームが開発中のスマートグラスは『完璧なデザインと優れた性能』を兼ね備えた汎用型製品となり、世界的なヒット商品になる可能性が十分にある」と述べました。

中国政府の「第15次五カ年計画」(2026～2030年)に関する提案では、中国式現代化は科学技術の現代化に支えられると打ち出されています。国内の多くの企業は近年、技術的なボトルネックを突破し、眼鏡型ウェアラブルデバイスのスマートグラスの開発に積極的に取り組んでいます。

ケリー氏は、「その魔法の眼鏡をかけるだけで、現実世界のすべてを見ると同時にデジタル世界も見えるようになる。まるで『レイヤー』のように現実に覆いかぶさり、X線の『透視』のように文字や他の人々が見える。例えば私たちの隣にいる『仮想人間』やナビゲーション情報が見えてくる。われわれはスマートグラスを通じてこの二つの世界を融合させることができる」と話しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

