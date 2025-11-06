【11月6日 CGTN Japanese】中国自然資源部は11月3日、第1～3四半期（1～9月）の海洋生産総額が前年同期比5.6%増の7兆9000億元（約171兆円）となり、安定の中で成長がみられる良好な状況を示したと発表しました。

中国の主要な海洋伝統産業は第1～3四半期に好調を維持し、海洋船舶の新規受注量、完成量、手持ち受注量が引き続き世界トップを維持しました。中国のグリーン船舶製品の技術革新と供給能力は持続的に向上し、新規に受注したグリーン船舶の国際市場シェアは70.6%に達しました。

第1～3四半期に、国内の海洋水産物生産量は前年同期比4.8%増となり、うち海水養殖生産量は同5.7%増加しました。また、中国の海洋貿易も安定を維持し、同期間における海運貿易総額は前年同期比1.7%増となり、伸び幅は今年上半期（1～6月）より0.6ポイント上昇しました。

第1～3四半期には、海洋新興産業も急速に発展しました。山東省青島市では、中国初の商業運航スマート航路を航行する「智飛号」が、コンテナ船の遠隔操縦、自律航行、自動接岸・離岸を実現しました。これは船長が陸上で操船できるため、安全性が大幅に向上し、燃油消費量も10%以上削減され、乗組員不足の問題も効果的に緩和されました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

