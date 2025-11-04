この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月4日 AFP】台風25号（アジア名：カルマエギ）が3日深夜、フィリピン中部に上陸した。現地では住民数十万人が避難を余儀なくされている。

4日午前8時（日本時間同9時）時点で、台風はセブ島とネグロス島を西に進んでおり、最大風速は毎秒約42メートル、瞬間風速は毎秒約51メートルに達した。両島では豪雨と強風の影響で道路が冠水し、屋根の上に避難する住民の姿も見られた。

セブ州の当局者はAFPに対し「屋根の上に取り残された人々が救助を求めている」と述べ、一部の避難所でも浸水被害が出ていると説明した。

セブ市で上階に避難したという住民は「水がとても速く上がってきた。聞いた話では洪水は午前3時ごろに始まり、午前4時にはもう家から出られなくなっていた」と語り、「ここに28年間住んでいるが、これまでで最悪の経験だ」と話した。

フィリピン市民防衛局によると、台風の進路から38万7000人が避難した。ボホール州では倒木により男性1人が死亡し、南レイテ州でも高齢者1人が溺死したという。災害当局者は「高齢者は上階に閉じ込められ、助けを得ることができなかった」と地元ラジオに語った。

フィリピンは毎年平均20の嵐や台風に見舞われるが、今年はすでにその平均に達している。国家気象局の専門家はAFPに「年末までにさらに3～5の嵐が発生する可能性がある」との見通しを示した。(c)AFP