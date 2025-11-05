【11月5日 CGTN Japanese】中国の有人宇宙船「神舟20号」が近日中に地球に帰還します。東風着陸場は11月2日夜に最後の全システム総合訓練を完了し、夜間捜索回収任務の組織指揮、連携、緊急対応能力を全面的に検証しました。

神舟20号の帰還に関わる捜索回収任務は、神舟14号、神舟18号に続き、夜間の低温環境下での3回目の任務遂行となります。この特徴に対処するため、東風着陸場は「空地一体、立体連携」多次元捜索・救助システムの構築に力を入れ、空中分隊、地上分隊、情報支援分隊と照明設備を搭載したドローン分隊が緊密に連携し、着陸場区指揮部の統一指揮の下で、帰還カプセル捜索、宇宙飛行士救援、帰還カプセル処置、および警戒区の設置と現場照明設備の架設などの業務を順次展開し、各方面の能力を総合的に訓練することであらゆる面での能力が全面的に検証・強化されました。

現在、東風着陸場の捜索装備は性能調整を完了し、通信回線は常時接続状態で、捜索隊員全員が宇宙飛行士の無事帰還を待っています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

