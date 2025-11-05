【11月5日 CGTN Japanese】最近、ますます多くの地方でネット予約バスが登場し、人々の移動手段として新たな選択肢となっています。

一般のバスは決められた停留所、決められた路線と決められた時間によって運行されていますが、ネット予約バスはこの固定された運営モードを打ち破り、一定の区域内で「路線や停留所を設けず、スマートフォンで予約し、リアルタイムに対応する」という柔軟なサービスを提供し、人々の個別のニーズやカスタマイズされた移動の需要に応えています。

利用者はオンライン配車アプリを開き、「ネットバス予約」セクションをクリックして予約画面に入り、乗車場所と目的地を選択して予約操作を完了させます。

中国東南部の江西省鷹潭市のネットバス予約サービスが開始されてからちょうど1年が経ちました。ワンクリックで予約、オンデマンドで出発というシステムで、市内では20台のネット予約バスが稼働しており、各車両は12席で、距離にかかわらず1人当たり1回3.99元(約86円)で利用できます。経済的で柔軟かつ便利なこのサービスは、多くの地元市民にとって重要な交通手段となっています。

現在、ネットバス予約サービスは主に配車予約プラットフォームを活用し、仮想停留所を設けることで実現しています。江西長運鷹潭公共交通有限公司の章侃運営部長によると、現在鷹潭市では中心市街地の中心部に743の仮想停留所が設置されているとのことです。

鹰潭市のネット予約バスが配車プラットフォームに正式に登場して以来、月間の予約数は3万8000件を超え、今年1月から10月までの累計輸送人数は延べ24万人に達し、1日の最多受注数は2715件でした。

国家発展改革委員会総合運輸研究所都市交通センターの程世東主任は、ネット予約バスの発展は技術の進歩に基づいた新たな模索であり、各地では乗客数の規模を精査した上で着実に推進すべきで、都市公共交通の発展にはさらなる改革の深化が必要だと述べています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

