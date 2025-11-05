【11月5日 CGTN Japanese】中国が最近発表したデータによると、今年の第1～3四半期(1～9月)にかけて、中国ではスマート化が急速に浸透し、ハイテク製造業の成長をけん引する重要な要因となっています。

第1～3四半期の生産量はスマートドローンが59.9％、産業用ロボットが29.8％、3Dプリンターが40.5％、衛星測位受信機が28.5％増加しました。

ハイテク製造業の中でも、ロボット生産量の大幅な増加が特に注目されます。生産量が急増した背景には、製造業の転換・高度化の加速、コア技術の進展、利用シーンの拡大という複合的な要因があります。

ロボット生産量の急増は、下流の製造業の旺盛な需要によるものです。自動車、エレクトロニクス、新エネルギーなどの重点業界で自動化への転換が加速するのに伴い、市場での産業用ロボットの需要が引き続き高まっています。データによると、今年9月の全国の産業用ロボット生産量は前年より28.3%増えて7万6300台に達しました。1～9月の累計生産量は59万5000台に達し、前年の通年の生産量を上回っています。

中国電子情報産業発展研究院電子情報研究所の陳淥萍所長によると、中国は現在、世界最大のロボット製造・利用国となっており、世界のロボット市場規模は2029年までに4000億ドルを突破し、エンボディドインテリジェントロボットが主要な形態となって、市場の30％以上を占めると予測されています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

