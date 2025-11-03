この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月3日 AFP】韓国南東部の慶州で1日に行われた韓中首脳会談で、中国の習近平国家主席が韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領に言った冗談が話題となっている──。習氏は李氏に中国製スマートフォンをプレゼントした際に「バックドアがあるか確認して」とスパイ活動に絡めた冗談で、李氏から笑いを誘ったのだ。

習氏は韓国製ディスプレーを搭載した小米科技（シャオミ）製のスマートフォン2台を李氏に手渡した。李氏が「通信回線は安全ですか？」と述べ、習氏に冗談を言うと、習氏は笑いながら端末を指して「バックドアがあるか確認すべきだ」と応じた。バックドアとは、第三者による監視を可能にするソフトウエアを指す。これには李氏も手をたたいて笑ったという。

習氏が冗談を交わす場面はまれで、しかもスパイ活動に関する発言だったことから、この短いやり取りは週末、韓国メディアで大きく報じられた。

YouTubeに投稿された映像には800件を超えるコメントが寄せられ、あるユーザーは「まるで武術の達人同士が決闘でセリフを交わしているようだ」と感想を記した。(c)AFP