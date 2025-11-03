【11月3日 AFP】英警察は2日、ロンドンに向かう列車内で発生した刺傷事件について、逮捕された2人のうち1人のみを容疑者として判断し、もう1人を釈放したと発表した。

英鉄道警察は「ケンブリッジシャーの列車内で発生した複数刺傷事件を捜査している捜査員は本日夕方、逮捕された32歳の男を唯一の容疑者として扱っている」と述べた。

男はこの列車に乗車したピーターバラ出身で、殺人未遂の容疑で拘束されている。

一方、現場で逮捕されたロンドン出身の35歳の男性については不起訴処分とされ、釈放された。

事件は1日、英イングランド北東部ドンカスター駅発のロンドン・キングスクロス駅行きの通常混雑する列車内で発生。午後7時40分（日本時間2日午前4時40分）ごろに通報があった。

当初10人が病院に搬送され、その後5人が退院している。

負傷者の中には犯人を制止しようとした鉄道職員がおり、重体となっている。警察は車内の防犯カメラを確認しており、この鉄道職員の行動が「多くの命を救ったことは疑いようがない」と述べた。

また「捜査は順調に進行しており、この事件に関して他に捜査対象となる人物はいない」という。(c)AFP