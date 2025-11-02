この写真にはショッキングな表現、または18歳以上の年齢制限の対象となる内容が含まれます。 ご覧になる場合にはご了承の上、クリックしてください。

【11月2日 AFP】英イングランド東部ケンブリッジシャーの列車内で1日に刺傷事件が発生し、警察当局は容疑者2人の逮捕を発表した。10人が病院に搬送されており、そのうち9人は「命に関わる重傷を負ったとみられる」という。

英鉄道警察はX（旧ツイッター）で「現在、ハンティンドンに向かう列車内で複数の人が刺された事件に対応している」と述べ、2人が逮捕されたと明かした。

警察当局によると、午後7時40分（日本時間2日午前4時40分）ごろに通報を受けて、武装警官が現場に出動した。

AFPのカメラマンによると、列車が停止したハンティンドン駅には数十台の緊急車両が配備され、乗客たちが毛布に包まれていたという。

事件の目撃者は英紙タイムズに対し、大きなナイフを持った男を見たとし、人々が洗面所に隠れる中、「あたり一面が血だらけ」だったと証言。また、乗客数人が逃げようとする他の乗客に「踏みつけられていた」とも話している。

キア・スターマー英首相はこの「恐ろしい」事件について「非常に憂慮すべきことだ」と述べ、「被害に遭われた皆さまに心よりお見舞い申し上げます」と話した。(c)AFP