【11月2日 CGTN Japanese】欧州自動車工業会（ACEA）の10月28日付の発表によると、欧州の自動車市場では9月まで、販売台数が3カ月連続で増加しました。この急激な販売の伸びは、主に手頃な価格の電気自動車（EV）への需要によってけん引されています。

9月の欧州おける新車登録台数は前年同月比11%増の124万台でした。この成長は電池式電気自動車（EV）とプラグインハイブリッド車（PHEV）の販売が好調だったことによるもので、両者の合計では前年同期比で3割あまり増加し、特にPHEVの販売台数は62％も急増しました。

主要自動車メーカーの中では、ルノーグループとステランティスがとりわけ好調でした。また、中国のBYDの販売台数は398%の急増で、市場シェアは前年同月の0.4％から2.0％に拡大しました。さらに、上海汽車集団（上汽集团）の9月の販売台数は前年同月比75.5％増の3万3924台で、市場シェアは前年同月の1.7％から2.7％に伸びました。対照的に、米テスラの販売台数は10％減少し、市場シェアは前年同月の4.0％から3.2％にまで縮小しました。

特筆すべきは、2025年上半期に、全世界におけるBYDの売上高がテスラを初めて上回ったことです。BYDの上半期の売上高は3712億8000万元（約7兆8000億円）でしたが、テスラは約418億ドル（約6兆3000億円）で、前年同期の468億米ドル（約7兆1500億円）の11%減でした。テスラの売上高は減少傾向が続いています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

