【11月1日 CGTN Japanese】今年の10月29日は旧暦9月9日に当たり、中国では伝統的な祝日・重陽節で、敬老の日でもあります。最近、国は、高齢者向けのサービス改革・発展を進め、シルバー経済を振興させ、高齢者の福祉向上を図るための多くの政策を打ち出しています。

交通運輸部が最近発表した情報によると、高齢者の外出ニーズに対応するため、現在、全国で都市の公共バス停3万5000カ所の高齢者向け改修作業が完了し、5000カ所以上の地下鉄駅でバリアフリー施設が整備されています。携帯電話の使用に慣れていない一部の高齢者への対応として、220以上の都市で、配車サービス電話番号95128が開通しています。また、主要ネット配車プラットフォームは320以上の都市で事業を展開しており、「ワンクリック呼び出し」サービスを導入して、累計2000万人以上の高齢者などに2億8000万件以上の乗車支援を行っています。

北京では、今年新たに30の路線が敬老バス路線に指定され、都市部のバリアフリーバス停の比率は8割を超えています。また、一部の施設は高齢者が関心を持つ健康管理、慢性病ケア、メンタルケアなどの切実なテーマについて特別講座を設け、現場で家族や高齢者本人のケアに関する疑問に応えています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

