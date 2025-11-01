【11月1日 CGTN Japanese】中国の中央銀行である中国人民銀行によると、デジタル人民元の試行は目下、17省（自治区、直轄市）の26地域をカバーしており、卸売・小売、公共サービス、社会ガバナンス、農村振興などの分野で複製と普及が可能な応用モデルを形成しています。今年9月末時点で、試行地域で処理された取引数は累計33億2000万件、デジタル人民元アプリに開設された個人ウォレットを通じた取引数は2億2500万件で、試行地域のデジタル人民元の累計取引金額は14兆2000億元（約304兆円）に達しました。

中国人民銀行の潘功勝総裁は10月27日、北京で開催中の2025金融街フォーラム年次総会で、中国人民銀行は上海にデジタル人民元国際運営センターをすでに設立し、デジタル人民元の越境協力と使用を担当していると紹介し、「北京にもデジタル人民元運営管理センターを設立し、デジタル人民元システムの建設、運営、維持を担当し、デジタル人民元の発展を促進していく」と述べました。

中国人民銀行がデジタル人民元の「ダブルセンター」枠組みを対外的に発表したのは今回が初めてです。中国初のデジタル人民元国際運営センターは9月、上海市で正式に運営を開始しました。


