【11月1日 CGTN Japanese】中国第15回全国運動会は10月27日に広州で開いた記者会見で、広東、香港、マカオにおける各競技エリアの責任者が聖火リレーの主な流れと見どころについて紹介しました。

これによると、今大会の聖火リレーのシンボルは「海の炎の精霊」で、11月2日午前に、広州、深セン、香港、マカオの4都市で同時進行されます。それぞれの都市で50区間に分けて運ばれ、ランナーは個人または団体で参加し、合計で200区間にわたってリレーされます。

ランナーには道路の清掃作業員やデリバリーの配達員、路線バス運転手、配車サービスのドライバーなど、都市で働く出稼ぎ労働者を代表する市民がチームを組んで参加する団体が含まれており、広東・香港・マカオグレーターベイエリアの開放性、包容力、温かさと前向きな精神を十分に表しています。

また、今回の聖火リレーは技術の力を活用するという理念を貫き、スマートロボットや自動運転車、低空飛行機器などが聖火の運搬や聖火リレーの接続区間に使われ、国際的な技術革新センターである広東・香港・マカオグレーターベイエリアがもつ産業的優位性を際立たせると同時に、革新性と未来感に富んだ試みで、技術とスポーツの深い融合を強調します。

聖火の種火は南海の水深1500メートル以上の海底から採取した可燃氷（メタンハイドレート）」を燃焼させたもので、これは世界の大型スポーツ大会史上初めてです。(c)CGTN Japanese/AFPBB News