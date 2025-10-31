【10月31日 CGTN Japanese】中国の王毅外交部長は10月28日、日本の茂木敏充新外相と電話会談を行いました。

王外交部長は、茂木氏が再び外相に就任したことに祝賀の意を表し、中日両国は互いに重要な隣国であると指摘しました。その上で、「中国の対日政策は継続性と安定性を保っており、中日間の4つの政治文書が確立した原則と方向性に従い、中日の戦略的互恵関係を包括的に推進し、新時代の要求にふさわしい建設的で安定した中日関係を構築するため、日本側と共に努力していきたい」と表明しました。

王外交部長はまた、「日本の新内閣から出されたいくつかのポジティブなシグナルに留意している。トップレベルの往来が中日関係の発展にとって重要な意義を持つ。日本の新内閣が対中交流における『第一歩』を着実に踏み出し、『一つ目のボタン』をしっかりとかけるよう期待する」と表明しました。さらに、「歴史問題と台湾問題は両国関係の基礎および相互の基本的信義に関わるものであり、日本が中国と共に中日関係の政治的基礎を維持し、中日関係が正しい方向に向かって改善・発展を続けるよう推進することを期待する」と強調しました。

茂木外相は、「国際情勢が大きく変化する中、日中両国が担う国際的責任も大きくなっている。中国は日本の重要な隣国であり、高市首相は日中関係を非常に重視している」と話した上で、「日本は中国との分断やサプライチェーンの切断を意図したことはなく、双方がさまざまなレベルでの交流を強化し、互恵協力を促進し、意見の相違を適切に処理し、日中の建設的で安定した戦略的互恵関係を包括的に推進することを願う」と表明しました。

双方はまた、2国間関係に関するいくつかの具体的な事項についても意見を交換しました。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

