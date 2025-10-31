【10月31日 CGTN Japanese】現地時間10月28日午前、マレーシアでの第47回ASEAN首脳会議の期間中に、中国・ASEAN自由貿易協定3.0 アップグレード議定書（ACFTA3.0）が正式に署名されました。

ACFTA3.0は、デジタル経済、グリーン経済、サプライチェーン接続、競争および消費者保護、中小零細企業の五つの新分野が追加され、合計九つの主要分野を網羅しています。これは、双方が国際ルール作りを新興分野での協力推進につなげていくことに向けて示した共通の意思と行動です。商務部関係者は、議定書署名後、双方がそれぞれの国内承認手続きを履行し、議定書の一日も早い発効・実施を推進すると表明しました。

中国・ASEAN自由貿易協定3.0 アップグレード交渉は、2022年11月に開始を宣言し、2024年10月に実質的に終了しました。このアップグレード議定書は、現行の中国・ASEAN自由貿易協定および「地域的な包括的経済連携（RCEP）」協定を基礎に、新興分野における互恵協力を全面的に拡大し、規格・規制分野の互換性を強化し、地域の貿易円滑化および包摂的発展を促進することを目指しています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

