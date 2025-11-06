【11月6日 People’s Daily】「蘇超（蘇州スーパーサッカーリーグ）」「村超（ビレッジ・スーパーリーグ）」が爆発的な人気を呼び、文化、商業、観光、スポーツの融合発展に新たな活力が注入された。ラブブ（Labubu）キャラクターが世界中でヒットし、中国発のトレンド玩具が文化を超えて独創性を発揮した。ビザ免除政策の効果が継続的に効果を発揮し、「中国旅行」「中国ショッピング」の人気が上昇し続けている。

中国経済の革新的な活力が加速的に解き放たれ、高品質な発展の見所が数多く登場し、力強い成長の勢いが持続的に強まっている。

今年に入り、中国経済は安定した中に進展が見られ、主要経済指標は良好なパフォーマンスを示している。新たな質の生产力が積極的に発展し、改革開放が絶えず深化し、強大な活力と靭性を示している。

最近、国際通貨基金（IMF）、モルガン・スタンレー（Morgan Stanley）、ゴールドマン・サックス（Goldman Sachs）などの国際金融機関や国際投資銀行が、相次いで今年の中国経済の成長予測を上方修正した。

「世界経済が調整局面にとどまる中、中国は成長見通しを明らかに上方修正した数少ない主要経済体の一つである」、国連のウェブサイトはこのように報じ、複雑に絡み合う世界情勢の下で、中国という主要経済体のパフォーマンスと戦略が、より一層突出した役割を果たしていると指摘した。

「クールな要素」が、中国経済のより均衡のとれた成長を推し進めている。外国メディアは中国経済を観察し、イノベーション、国際協力、若者文化に根ざした吸引力が中国の「次の成長サイクル」を推進していると指摘し、「イノベーションと開放的な協力が中国の世界的なアイデンティティを再構築するだろう」と述べた。

この「クールさ」は、中国経済の濃厚な「新しさ」に由来する。中国は科学技術革新によって新たな品質の生产力の発展を先導し、国際競争力を持つ新興基幹産業の育成を加速させ、科学技術革新と産業革新の深い融合を推進し、経済発展に強力な原動力を注入している。

中国国家統計局が発表した最新データによると、昨年中国において、新産業、新業態、新ビジネスモデルを中核とする「三新」経済の付加価値額が国内総生産（GDP）に占める比率は18.01%に達し、前年比0.43ポイント上昇した。

中国は世界最大規模の研究開発人材を有し、世界トップ100の科学技術イノベーションクラスター数で世界一、ハイテク企業は46万社を超える。人工知能（AI）のオープンソースモデルや新しい医薬品などの革新的な成果が次々と現れ、無人航空機の製造やスマート車載機器の製造など新興産業が力強く成長している。

今年上半期、中国のハイテク製造業の付加価値額は9.5%増加した。中国のハイテク産業が導入した外資の割合は上昇し、Eコマースサービス業、化学医薬品製造業、航空宇宙機器および設備製造業における実際の外資利用額はいずれも大幅な増加を達成した。

このほど、複数の米国著名企業の責任者を含む米中貿易全国委員会の董事会代表団が中国を訪問し「中国はハイレベルの対外開放をさらに拡大すると明確なシグナルを発しているが、これは米国を含む外国企業が中国に投資し事業展開する上で、極めて重要なことだ」と表明した。

現在、単独主義、保護主義が台頭し続け、世界経済が不確実性を増す中で、中国が推進するハイレベルの対外開放政策の安定性と計画の長期性は、より一層貴重なものとなっている。

国務院が23年に公布した「外資誘致へ24項目の措置」から今年国家発展・改革委が公布した「外資導入と安定化のための20項目の行動計画」まで、また「ネガティブリスト」から「ゼロ関税待遇」まで、中国は市場化、法治化、国際化された一流のビジネス環境を持続的に構築している。

通信、医療、教育などの分野での開放パイロット事業の拡大、バイオ医薬分野における秩序立った開放の推進、外資の中国での株式投資の奨励、「投資中国」ブランドの持続的な構築など、中国の開放の扉はますます大きく開かれている。

世界経済が数多くの課題に直面する現在、中国は自らの安定した発展で、世界経済により多くの確実性を注入し、持続的な開放の拡大によって世界各国に新たな機会を創出している。

「第14次五か年計画」が終盤を迎え「第15次五か年計画」の策定の準備が進む中、中国は力強く効果的な政策によって外部環境の不確実性に対応し、発展の機会、潜在力、優位性を活用して、経済回復の好調な勢いを固め拡大し、中国経済という「船」を力強く前進させている。

高品質な発展に向けて邁進する中国は、世界により大きな市場機会、投資機会、成長機会をもたらし、各国と手を携えて共に発展し、互いの成功を実現していくことだろう。(c)People’s Daily/AFPBB News

