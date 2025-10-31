【10月31日 People’s Daily】「海南自由貿易港」は、今年12月18日から正式に「封関政策」（海南島全体を一種の保税区とし、対象品目に対して島内での加工や物流に限り関税など関連諸税の非課税を認める政策）を開始することが決まっている。

これは海南自由貿易港建設の象徴的なプロジェクトであり、マイルストーン的な意義を持つだけでなく、保護主義という逆風や逆波に屈せず、高水準の対外開放を断固として拡大するという中国の揺るぎない決意を世界に示すものだ。

海南自由貿易港の建設は、習近平（Xi Jinping）主席自らが構想し、推進してきた新時代の改革開放における重大な戦略的施策である。中国は7年間にわたり超大型の国内市場を背景として国際的な高水準の経済貿易ルールに対応してきた。その中で、海南自由貿易港の建設は勢いを増し、ますます多くの地域やグローバル企業を引きつけ、投資と事業展開を促し、開放と邁進の雰囲気が盛り上がっている。

新時代の中国の改革開放の「名刺」とも言える海南自由貿易港は、中国の「制度的開放」の新たな最前線、地域間の互恵協力の「熱い場所」、経済グローバル化を推進する新しいエンジンである。世界とチャンスを共有し、共に発展を進めるという中国の開放的な姿勢を十分に示している。

「封関」とは「島の封鎖」の意味ではなく、むしろ一層の開放拡大を図るものだ。「ゼロ関税（島内非課税）」の対象商品は約6600品目に拡大され、全品目に占める割合は74%に達し、封関前に比べ約53ポイント上昇した。「ゼロ関税」貨物や貿易管理措置緩和貨物など、干渉を低く抑え、効率の高い精密な監督管理が実施される。

海南自由貿易港の「全島封関運営」は、「一線（国境線）の開放、二線（島と本土の境界線）の課税管理、島内は自由という原則を基本的な特徴とする「自由化・利便化の政策制度」である。

この政策には、貨物の「ゼロ関税」優遇政策、貿易管理措置の緩和、利便性の高い通行措置、そしてより効率的で精密な監督管理方式が網羅されている。「封関政策」の準備が整い、ソフトとハードの両面が全体的に整うにつれ、国際水準に適合し活力に満ちた現代的な「開放拠点」が急速に台頭しつつある。

これは、中国の高品質な発展に新しい原動力を持続的に注入し、より高いレベルの対外開放について新たな基準を打ち立てることにつながる政策である。

従来の「商品や要素（資源、資本、人材など）の流動型の開放」と比較して、ルール、規制、管理、基準などを主な内容とする「制度的な開放」は、さらに高いレベルの開放である。海南自由貿易港の建設は、まさに現在の世界最高水準の開放形態を見据えたものであり、国内/海外の企業に対しより多くのビジネスチャンスと、より安定したルールと予見可能性をもたらすことになる。データによると、2024年、グローバリゼーションが逆風に見舞われる中、海南省で新設された外資企業は2000社を超え、前年比約20%増加した。

今年4月に開催された「投資中国・2025海南自由貿易港グローバル産業招致大会」では、契約されたプロジェクト数が265件に達し、契約総金額は約2336億元（約4兆9547億円）に上った。現在までに、176の国と地域が海南に投資しており、海南経済の対外経済依存度は35%に高まっている。グローバル資本が海南への投資を強化していることは、中国の高いレベルの開放に対する信頼の表れである。

現在、単独主義や保護主義が台頭し、経済のグローバル化は逆流に遭遇し、世界の発展はより多くの不確実性に直面している。まさにこうした重要な時にこそ、高いレベルの対外開放を断固として拡大しなければならない。

13年9月に最初の自由貿易試験区である「上海自由貿易試験区」が設立されて以来、中国は「自由貿易試験区」「自由貿易港」の建設を手段として「制度上の障害」を取り除き、貿易コストを低下させ、要素の流動を活性化させ、「制度型開放」を不断に深化させ着実に推進してきた。これにより世界経済の発展を促進し、各国との互恵協力を深化させる新たな原動力の注入と新しい機会の提供を行ってきた。

中国は「外資参入ネガティブリスト（制限リスト）」の縮小を継続し、世界に向けた高水準の自由貿易圏ネットワークを拡大し続け、開放の広がり、強さ、深さは持続的に向上し、解放される改革開放の果実は、絶えず世界に恩恵をもたらしている。

実践が繰り返し証明しているように、中国が高水準の開放を揺るぎなく拡大することは、決して一時しのぎの策ではなく、時代の潮流に順応し、発展の主導権を握るための戦略的選択だと言える。中国は、過去においても、現在においても、将来においても、外国企業にとって理想的で安全で有力な投資先あることに変わりはない。

海南自由貿易港の形成と発展は、開放的な中国の生き生きとした「縮図」である。未来のために、中国は高いレベルの開放によって高品質な発展を推進し、開放型世界経済の建設を推し進め、「人類運命共同体」の形成に向けてより新しく大きな貢献を果たそうとしている。(c)People’s Daily/AFPBB News

