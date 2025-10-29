【10月29日 CGTN Japanese】中国商務部によれば、2025年1〜9月期に中国全土で新規に設立された外資系企業は前年同期比16.2%増の4万8921社でした。実行ベースでの外資導入額は前年同期比10.4%減の5737億5000万元（約12兆3000億円）でした。9月の実行ベース外資導入額は前年同月比11.2%増でした。

産業別に見れば、2025年1〜9月における製造業の実行ベース外資導入額は1500億9000万元（約3兆2300億円）、サービス業では4109億3000万元（約8兆8400億円）、ハイテク産業では1708億4000万元（約3兆6700億円）でした。電子商取引サービス業では155.2%増、航空宇宙関連機材と設備の製造業では38.7%増、医療機器製造業では17%増でした。

タックスヘイブンを経由した投資も含めたデータでは、日本が55.5%増で首位につけ、続いて、アラブ首長国連邦48.7%、英国21.1%、スイス19.7%となっています。(c)CGTN Japanese/AFPBB News

